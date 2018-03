Le jeudi 22 mars 2018, à Sainte-Marie un collectif de citoyens a créé l'association " Nout viv ansanb" présidée par Eric Magamootoo. L'association regroupe des intervenants et représentants de tout horizons pour promouvoir et fortifier le vivre-ensemble réunionnais. L'association a dévoilé les différentes actions qui seront organisées durant prochaines semaines. Nous publions ci-après leur communiqué.

Le conseil exécutif de l’association Nout Viv Ansamb a été constitué. Eric Magamootoo en est le président et il a premier vice-président Me Thierry Gangate, avocat à Saint-Pierre et deuxième vice-président, Me Ali Mihidoiri, avocat à Saint-Denis. Fanny Persico, qui est enseignante, a été nommée secrétaire et la trésorier a été confiée à Dany Lauret.

" Ce qui fait que notre vivre-ensemble risque de se fissurer peu à peu. La société réunionnaise se tend, se referme sur une approche communautaire avec une certaine indifférence à l’autre. Il nous faut sortir de cette pente et reprendre en main ce que nous sommes, nous réapproprier notre espace de solidarité et notre vivre-ensemble ", souligne Eric Magamootoo qui est à l’origine de cette initiative.

Ainsi est prévue, ce mardi 27 mars, la projection en avant- première du documentaire ‘Human Flow’, réalisé par l’artiste chinois Ai Weiwei, au cinéma Cambaie à Saint-Paul. A cette occasion, les personnes présentes auront droit à un débat sur la migration dans le monde animé par Me Ali Mihidoiri, avocat spécialisé en droit des étrangers. " Le documentaire Human Flow, qui met en scène le vécu de tous types de réfugiés, est une projection bouleversante qui nous alerte sur la situation qui frappe notre société. D’ailleurs, l’artiste chinois Ai Weiwei qui a réalisé le documentaire, a lui-même connu l’enfermement. Il nous a semblé pertinent de faire découvrir ce documentaire au public réunionnais. Historiquement, le vivre-ensemble existe mais il est important de constater sa fragilité aujourd’hui. Pour y remédier, la connaissance historique est primordiale et l’outil culturel nous aidera à consolider notre vivre-ensemble. La culture permet d’avoir une fenêtre sur le monde et sur les autres communautés " a déclaré Thierry Gangate, premier vice-président de l'association.

