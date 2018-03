Pour cette saison 2018, Imaz Press Réunion fait partie des partenaires officiels de la surfeuse péi Johanne Defay. À quelques heures de la deuxième étape du World Championship Tour (WCT) de la saison à Bells Beach en Australie, la Réunionnaise s'entraîne sur le spot qui accueille la compétition.

"Les sensations sont plutôt bonnes" nous a confié son préparateur physique et coach Simon Paillard. Johanne Defay a profité des derniers entraînements avant le début des dix jours de compétition pour faire quelques réglages, essayer quelques boards et répéter ses manœuvres.



Pour rappel, pour la première étape du Championship Tour 2018 à Snapper Rocks, Johanne Defay a expérimentée à ses dépens le nouveau format de compétition. La Réunionnaise a, en effet, été éliminée au troisième round du Roxy Pro Gold Coast. Un tour non éliminatoire auparavant et suivi d'un quatrième tour faisant office de repêchage, aujourd'hui supprimé. Désormais, les deux premières de chaque série du troisième tour se qualifient directement pour les quarts de finale et la troisième surfeuse est éliminée. La place de Johanne Defay face à Sally Fitzgibbons et Keely Andrew.



