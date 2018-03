Un rapport du ministère de la Transition écologique et solidaire de juin 2017 fait état des pesticides présents sur presque tout le territoire français mais à des concentrations variables. Si la tendance s'améliore année après année, La Réunion n'est pas épargnée et ce sont bien l'Ouest et le Sud-Est qui sont fortement impactés. Explications.Ce 28 et ce 29 mars 2018, l'Université de La Réunion accueille un congrès scientifique baptisé "Le défi du vieillissement réussi". Ces deux journées seront consacrées à de multiples interventions autour de l'état de santé des gramounes et de leurs conditions de vieillissement. Des questions primordiales lorsque l'on sait que les statistiques prévoient une forte augmentation du nombre de personnes âgées d'ici 2040.Ce mardi 27 mars 2018, la préfecture a déclaré l'épidémie de dengue "de faible intensité" à La Réunion. La lutte s'organise tandis que du côté de l'IRD (Institut de recherche pour le développement), les chercheurs sont quasiment prêts à lâcher des milliers de moustiques mâles stériles dans la nature. Une expérience qui pourrait éradiquer les virus transmis par voie vectorielle.À la fin du mois de février 2018, l'OVPF (Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise) a publié un bulletin sur l'intensification de l'activité au volcan. Un mois plus tard, cette activité se maintient. Et selon Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'OVPF, "une éruption est tout à fait possible", même s'il n'existe pas de signes "à très court terme".Pour ce mercredi 28 mars 2018, la journée ressemble encore à celles des jours précédents. L'île se réveillera sous le soleil et verra les nuages prendre possession du ciel au fur et à mesure de la journée. Le bulletin complet ci-dessous :