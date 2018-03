Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Les services de police du Port ont démantelé, ce mardi 27 mars 2018, un trafic d'objets volés et revendus entre La Réunion et Madagascar. Une petite dizaine d'individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de "vols, recels en bande organisée et association de malfaiteurs".

