Ce mardi 27 mars 2018, des pompiers ont suivi une formation de pilotage de drone. L'unité opérationnelle, mise en place en 2015, a ainsi pu être renforcée par 12 nouveaux pilotes. Leurs missions se divisent entre reconnaissance et interventions. En 2017, l'unité a effectué 45 heures de vols. Nous publions le communiqué du SDIS ci-dessous. (Photos : SDIS 974)

Les sapeurs-pompiers de La Réunion interviennent dans des zones de plus en plus difficiles d’accès : en montagne, en mer, en bassins, dans l’intérieur des terres ou en forêts. Pour être parfaitement opérationnel en toutes situations, le SDIS 974 a monté une Unité Opérationnelle Spécialisée Drone, une première sur le département. Devant le nombre important des interventions de cette unité au cours des deux dernières années en appui, en reconnaissance et en aide à la décision des sapeurs-pompiers pour des recherches de personnes, des feux de végétation, des feux industriels, ou tout simplement pour avoir une vision panoramique sur 360° d’une zone d’opération, le SDIS 974 a décidé de renforcer l’unité par une sélection en interne des meilleurs sapeurs-pompiers pilotes de drones du département.