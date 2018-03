Pour ce mercredi 28 mars 2018, la journée ressemble encore à celles des jours précédents. L'île se réveillera sous le soleil et verra les nuages prendre possession du ciel au fur et à mesure de la journée. Le bulletin complet ci-dessous :

Après une nuit bien fraîche notamment sur les hauts avec seulement 6°C au Maïdo, cette journée n'apporte pas d'originalité dans l'évolution du temps. Les conditions sont clémentes durant une grande partie de la matinée avec un soleil généreux sur la majorité du département permettant aux températures d'évoluer vers leurs normales. Au meilleur de ce mercredi, les thermomètres affichent 28 à 31 °C sur le littoral, 24 à 26°C environ dans les cirques et 18°C sur les sommets.

Dès la fin de matinée, les nuages prennent à nouveau possession des pentes et hauteurs de notre île. Le ciel devient gris et plus particulièrement dans les Hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest où les averses localement soutenues se déclenchent. Au fil des heures, la masse nuageuse glisse vers le Port et une bande nuageuse s'étale vers l'horizon. Les Hauts du Sud de notre île ne sont pas épargnés mais ces averses sont plus espacées. Le littoral Ouest, où le soleil résiste, reste à l'écart de ces précipitations.

Le vent de Sud-Est, souvent faible, est légèrement plus vigoureux l'après-midi du côté de Saint-Pierre et remonte même vers les plages de l'Ouest. Ailleurs, c'est un régime de brises qui prédomine.

La mer est belle à peu agitée malgré une petite houle d'alizé qui s'amortit.