Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Deux jours après une action coup de poing devant les grilles de la Préfecture de Saint-Denis, les salariés de Bourbon Bois ainsi que les artisans reviennent pour une consultation avec le Préfet. La société est menacée de fermeture car le propriétaire ne souhaite plus poursuivre l'activité de l'entreprise. Ces salariés, qui réclament une solution pour reprendre leur entreprise ont constitué une délégation qui sera reçue en préfecture ce mercredi. Cette délégation composée des représentant des salariés et artisans, des députés Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon et Eric Fontaine de la CNL entendent trouver une solution pour sauver les quelques 1000 emplois directs et indirects qui sont en jeu.

