La direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion a présenté le bilan les résultats 2017 des services douaniers de La Réunion, dans le cadre de leurs principales missions : la gestion de la fiscalité sur les marchandises, la lutte contre les grands trafics, la protection des citoyens et du territoire et le soutien des opérateurs économiques. Avec un total de 1,222 milliards d'euros de droits directs et indirects perçus, les douanes réalisent de meilleurs chiffres qu'en 2016. Ces taxes sont majoritairement reversées aux collectivités. Nous publions ci-après le bilan 2017 des services des douanes de La Réunion.

Patrice Vernet le directeur régionale des douanes de La Réunion a présenté les grandes lignes du bilan d’activité des douanes en 2017.

Pour ce qui concerne les interceptions de contrefaçons, les résultats de 2017 sont inédits avec 382 000 articles de contrefaçon saisis, soit deux fois plus qu’en 2016, qui s’expliquent notamment par l’augmentation des transbordements de conteneurs à Port-Réunion.

En matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, les résultats de 2017 montrent une montée en puissance des drogues " dures " avec la saisie de 1,4 kg de cocaïne et la confirmation d’une tendance à la diversification des drogues de synthèse, de plus en plus dangereuses, dont la plupart ont été saisies dans le fret express et postal. Le détournement des psychotropes médicamenteux reste toujours d’actualité saisie de 11 000 cachets d’Artane).

Dans la lutte contre la contrebande de tabacs, près de 500 kg de tabac et cigarettes de contrebande ont été découverts tout au long de l’année, dont près des 3/4 dans des conteneurs maritimes.

La douane de La Réunion a également renforcé son action en matière de lutte contre la fraude fiscale avec 9,3 millions d’euros de droits et taxes redressés, suite à contrôles et enquêtes (+ 80 % par rapport à 2017) et 21 constatations portant sur des capitaux non déclarés au passage de la frontière, pour un montant de plus de 400 000 €.

Les services ont continué à se mobiliser sur le contrôle, à la frontière, des normes et le respect des réglementations sanitaires applicables aux marchandises.

Le directeur régional des douanes de La Réunion, a rappelé l’investissement de la douane au service de l’attractivité du territoire et des infrastructures, ainsi que de la compétitivité des entreprises et des opérateurs logistiques.

La douane a défini, en faveur des opérateurs économiques, 40 mesures portant sur la facilitation des procédures, la réduction du temps et du coût de dédouanement et l’accompagnement des entreprises à l’international. C’est ainsi que les 215 000 opérations de dédouanement maritime et aérien enregistrées à La Réunion en 2017 ont été traitées, en moyenne, en moins de 5 minutes par les services douaniers.

La douane accompagne aussi les entreprises qui souhaitent importer ou exporter de la marchandises. En 2017, 20 entreprises de La Réunion ont été conseillées dans le cadre d’un plan dédié au tissu des PME et 4 opérateurs ont reçu la certification d’opérateur économique agréé (OEA).

Enfin, le directeur régional a rappelé le rôle de la douane dans la perception des droits et taxes avec 1,222 milliards d’euros collectés en 2017 à La Réunion, dont 913 millions d’euros au profit des collectivités territoriales.

