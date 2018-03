Nuages et soleil se partageront le ciel ce jeudi 28 mars 2018, indique Météo Franc. Les premières averses devraient leur apparition à la mi-journée, précisent les météorologues dont nous publions les prévisions ci-dessous

Temps sec et vent faible.

Une belle journée en perspective. Hormis quelques petites averses autour du Volcan et sur la bordure côtière de l'Est en tout de journée, la matinée est agréable, propice aux activités de plein air. Le temps devient plus couvert dans l'après-midi avec des averses éparses dans les zones montagneuses, qui peuvent être soutenues par place. De la pluie prévue également sur la route du littoral.

Le vent est faible, de Sud l'après-midi sur les plages. La mer est peu agitée mais 2 petites houles viennent déferler sur l'île : une de Sud-Ouest de St-Gilles à St-Philippe, et une d'Est-Sud-Est de St-Joseph en remontant vers St-André.