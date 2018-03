BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 30 mars 2018 :



Ce jeudi 29 mars 2018, peu après 23 heures, un grave accident s'est produit au Port. Un véhicule s'est encastré dans un petit bar jouxtant une maison, blessant grièvement une femme âgée de 61 ans au niveau des jambes. Les pompiers, le SMUR ainsi que la police sont intervenus

Ce vendredi 30 mars 2018, les professionnels du droit se mobilisent devant les deux palais de justice de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Avocats, magistrats, greffiers et personnels des services judiciaires s'opposent au projet de réforme de justice avancé par la ministre Nicole Belloubet. À Champ-Fleuri, une remise officielle de plaintes pénales pour mise en danger de la justice est également prévue.

La Ligue réunionnaise de handball (LRHB) organise à La Réunion le vendredi 20 avril et 21 samedi avril 2018 l'assemblée générale (AG) de la fédération française de handball. 175 élus de France et de Navarre seront présents pour deux jours de travail et pour assister aux finales du championnat. "En interne cette assemblée générale est vécue à la fois comme une fierté de pouvoir faire découvrir notre île et une reconnaissance des capacités de la ligue et de celles des clubs qui depuis vingt six ans ont fourni chaque année un joueur péi à l'équipe de France" note la LRHB qui se mobilise fortement depuis un an sur ce projet (Photo d'illustration - Fédération de hand)

Ce dimanche 25 mars, les amoureux du vélo se sont donné rendez-vous au Skoda cyclo tour. Pour l'occasion, trois courses avaient été organisées avec des parcours de plusieurs niveaux de difficulté. Pour les familles, la ville de Saint-Denis a proposé une course de 13 km sur le chef-lieu, la "rando famille". Cet évènement a connu un grand succès auprès des familles dionysiennes amatrices de vélos.Petits et grands ont partagés une course conviviale et adaptée à leur niveau. Retour en photos et en vidéo sur la rando.

L'île va connaître des conditions ensoleillées et agréables, malgré la présence de nuages apportant des averses dans l'Est et les hauteurs nous dit Météo France.