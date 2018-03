Météo France a publié les prévisions météorologiques pour les mois d'avril, de mai et de juin 2018. Des températures légèrement supérieures aux normales de saison sont attendues tandis que la pluviométrie devrait être sensiblement similaire à l'habituelle saisonnière. Des conditions plus sèches, avec l'approche de l'hiver austral, sont attendues. Nous publions ces prévisions ci-dessous.

A l'échelle globale, le climat de ces derniers mois a été marqué par un faible épisode "La Nina" (anomalies froides des températures de surface océaniques dans le Pacifique équatorial). Cet épisode touche à sa fin avec un retour progressif à des conditions neutres dans le Pacifique. Le sud de l'Océan Indien tropical continue d'être marqué par la présence d'une langue d'eau de surface anormalement chaude qui s'étend de la zone centrale-sud du bassin jusqu'aux Mascareignes (voir carte ci-contre). A cette anomalie océanique est associée une anomalie négative persistante du champ de pression de surface sur les mêmes zones, et par conséquent, une faiblesse notable du flux d'alizé. Ces structures d'anomalies sont prévues de persister durant le prochain trimestre (Avril à Juin 2018).

Pour La Réunion, la faiblesse du champ de pression et du flux d'alizé milite pour une pluviométrie normale à au-dessus de la normale pour les deux zones du sud de La Réunion. Les autres sous-régions sont prévues de retrouver une pluviométrie proche des normales de saison avec un retour progressif à des conditions plus sèches après une saison des pluies bien arrosée et à l'approche de l'hiver austral à venir.

En lien avec des températures de surface océanique prévues légèrement au-dessus des normales sur les Mascareignes, les températures à la Réunion devraient être une fois encore un peu supérieures aux normales (de l'ordre de +0,4°C en moyenne) sans toutefois atteindre les valeurs exceptionnelles de l'année dernière.