Nous publions ci-dessous les principaux événements sportifs du week-end.

Football: 3ème journée de D1

La 3ème journée de championnat D1 aura lieu dimanche après midi à partir de 15h30.

Ss Jeanne D'Arc - St Denis Fc

Ocsa Leopards - Js St Pierroise

Aj Petite Ile - St Louisienne

La Capricorne - As Excelsior

Us Ste Marie - As Marsouins

A.F St Louis - St Pauloise Fc

La Tamponnaise - As Ste Suzanne

Basketball: Demi-finales retour

On jouera ce week end les demies finales retour du championnat pré national.

Côté masculin, une seule rencontre est programmée samedi à 20h30:

- BCD / SPBB au gymnase de la Montagne

- BCSP / TBB reportée (date non connue à ce jour)

Côté féminin, trois rencontres sont programmées samedi à 18h30:

- TBB / COM à l'Espace Basket du Tampon

- CSP / BCD au Complexe Sportif Municipal du Port

Handball: 22ème journée de championnat

On jouera ce samedi à partir de 19h00 la 22ème journée de championnat D1 féminin:

St Denis – Cressonnière

St Pierre – JSB

St Joseph – Saline

Port – Bois de Nefles

St Louis – St Leu vendredi 20h00

Volleyball: Play off

On jouera ce samedi les quarts de finale aller du championnat R1 masculin.

St Denis – St Leu à 18h00

Aigles blancs – St Pierre à 20h00

Côté féminin, on jouera également samedi mais pour le compte des quarts de finale retour à 20h30:

VB Saint-Pierre - Aigles Blancs

VBC Saint-Denis - VB2CO

Rugby: 4ème journée honneur

La 4ème journée du championnat Honneur aura lieu samedi après midi, sans le Tampon au repos ce week end.

JSB - RC Saint-Gilles à 16h30

XV Dionysien - Etang-Salé à 18h00

SC Chaudron - RC Saint-Paul à 19h00

St Pierre - RC Portois

Cyclisme: Grand Prix de St Joseph

La ville de St Jospeh accueillera la 5ème épreuve de la saison route ce dimanche, l'occasion de fêter les 20 ans de présidence du VCSJ par Madame Lebon Marie Jeantelle. La course se déroulera sur un circuit de 3,2km à parcourir 30 fois pour la catégorie "élite" à partir de 13h30. D'autres courses, plus courtes, auront lieu dès le matin pour les différentes catégories d'âge.

VTT: 4ème manche de XC

La 4ème manche de la coupe de la Réunion de VTT cross country est re-programmée ce lundi à Piton Ste Rose, organisée par l'ACPR (initialement programmée il y a 15 jours et annulée à cause de la météo). Elle se déroulera sur une boucle de 3km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les jeunes débuteront à 8h00 après une reconnaissance du tracé, suivis à 9h00 par les féminines et les adolescents, puis à 10h30 avec la course élite.

Raid: Raid Sud Ouest

L'association Bouillon d'aventure organise un raid ce week end sur 2 ou 3 jours selon la formule choisie, de samedi à lundi. Les concurrents, qui formeront des équipes de 3, auront plusieurs épreuves à enchainer avec principalement de la course à pied et du VTT. Ils parcouront 125km sur 3 jours ou 75km sur 2 jours. La première étape reliera le volcn à l'Entre Deux (seulement pour le raid sur 3 jours), la seconde St Pierre à l'Etang Salé et la 3ème se déroulera à St Gilles avec du kayak dans le lagon.

Course à pied: Championnat régional 10km

L'ACSP organise le championnat régional de 10km ce samedi à partir de 18h30 sur le front de mer de St Paul. La course se fera en 2 boucles de 5km. Le départ sera donné en 2 temps: à 18h30 pour les non licenciés puis à 20h15 pour les licenciés. Près de 1000 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Moto: 4ème manche de MX

La 4ème manche du championnat de motocross aura lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la Ravine à Malheur à la Possession. La journée commencera à 7h30 avec les essais puis la 1ère manche à 9h35, la seconde à 13h45 puis la 3ème pour la catégorie MX1 seulement à 16h30.

Surf: 2ème manche du World Tour

Le World Tour fait escale à Bells Beach cette semaine pour la seconde manche de la saison. Les Réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay ont surfé aujourd'hui leur premier tour de compétition. Exceptionnellement, c'est le spot de Winkipop qui a été retenu pour l'occasion, proposant de longues droites de 3 à 6 pieds.

Johanne Defay, versée dans la série 6 en fin de matinée, a dû composer avec la marée haute pour se créer des opportunités. Face à la talentueuse rookie américaine Caroline Marks et la locale Nikki Van Dijk, la St Leusienne a eu fort à faire avant de sortir un joli lay back sur sa dernière vague qui lui permettait de prendre la tête et remporter ainsi sa série. Dispensée de 2ème tour, elle attendra patiemment le 3ème pour se remettre à l'eau.

Lire aussi : Bells Beach : Johanne Defay qualifiée sans problème pour le 3ème tour

De son côté, Jérémy Florès a eu moins de chance avec les éléments... 8ème et dernière série masculine du jour à cause du vent qui s'est invité, Florès a bataillé avec l'Australien Matt Wilkinson sans parvenir à le dominer réellement. 2Ème de sa série devant le jeune prodige brésilien Yago Dora, Florès passera donc par le 2ème tour de compétition dès demain.

www.ipreunion.com