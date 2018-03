Ce vendredi 29 mars 2018, les catholiques célèbrent le vendredi saint, qui précède le week-end pascal. Sur les quatre coins de l'île, des milliers de personnes sont attendues pour les différentes messes de Pâques. Nous publions les horaires des offices publiés par le diocèse de La Réunion ci-dessous. (Photo archives)

Saint-Denis

La Cathédrale - 0262 21 00 81

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 6h30 (Office des ténèbres). 18h30 (messe de la Cène du Seigneur).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 6h30 (Office des ténèbres). 15 heures (Célébration de la Croix, présidée par Mgr Gilbert Aubry).

- Samedi saint : Samedi 31 mars, 6h30 (Office des ténèbres).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Chapelle de la Résidence - 0262 90 28 41

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17 heures. Dimanche 25 mars, 8 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

ND de l’Assomption - 022 21 06 54

ND de la Délivrance - 0262 21 00 62

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16 heures. Dimanche 25 mars, 7 heures et 9h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures (suivie de l’adoration jusqu’à 22 heures).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 13 heures (chemin de croix, départ à la Colline. Un minibus gratuit circulera de l’église à la Colline de 11h30 à 12h30. Départ parking de la République, bas de la rivière). 15 heures et 18 heures (office de la Passion et vénération de la Croix).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

ND de Lourdes (Bois de Nèfles) - 0262 28 27 85

ND du Rosaire (Moufia) - 0262 28 28 99

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 8 heures (chemin de croix pour les enfants catéchisés et les adultes). 15 heures (célébration de la Passion et de la mort du Seigneur).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures (sur le parking de l’église).

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8h30. (Pas de messe à 6h30)

ND de la Source - 0262 21 40 70

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30 (suivie de l’heure sainte).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 9h30 (chemin de croix pour les enfants). 15 heures (office de la Passion avec vénération de la Croix).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30.

Ces offices seront retransmis en direct sur Radio Arc-en-Ciel.

ND de la Trinité - 0262 30 00 15

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17h30. Dimanche 25 mars, 7h30 et 9h30.

- Mardi 27 et mercredi 28 mars : messe à 6h20.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8h30.

Chapelle de la Transfiguration (Montgaillard) - 0262 30 00 15

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16 heures.

Saint-Bernard (La Montagne) - 0262 23 66 70

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30 (messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 14 heures, chemin de croix (départ de la croix Jubilé à l’angle du Chemin de la croix, jusqu’à l’église. 15 heures, célébration de la Passion et de la mort du Seigneur.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18 heures (veillée).

- Pâques : Dimanche 1er avril, !h30.

Saint-Camille de Lellis (La Bretagne) - 0262 52 52 41

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16h30. Dimanche 25 mars, 8 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

Saint-Esprit (Chaudron) - 0262 28 17 42

Saint-Étienne (Brûlé) - 0262 23 90 02

Saint-Gabriel (La Montagne) - 0262 23 61 08

Saint-Jacques - 0262 21 05 82

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures, puis veillée de prière jusqu’à 22 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 9 heures (chemin de croix pour les enfants du catéchisme). 13h30 (procession avec méditation du chemin de croix depuis le Cimetière de l’Est). 15 heures et 18 heures (Office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures (plusieurs catéchumènes recevront les sacrements de l’initiation).

- Pâques : Dimanche 1er avril, 6 heures, 9 heures, 18 heures.

Chapelle N.-D. de Fatima (Vauban) - 0262 21 05 82

Veillée pascale : Samedi 31 mars, 17 heures.

Saint-Joseph Ouvrier (Camélias) - 0262 30 33 37

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17 heures. Dimanche 25 mars, 10 heures.

- Mercredi 28 mars : pas de messe en raison de la messe chrismale.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures (messe suivie de l’adoration jusqu’à 22 heures).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 6h30, 10 heures.

Saint-François Xavier (Saint-François) - 0262 30 09 63

Sainte-Clotilde - 0262 28 03 40

- Lundi 26 mars : 18 heures (messe).

- Mardi 27 mars : 18 heures (messe).

- Mercredi 28 mars : 18 heures (messe).

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 6h30, 9 heures.

Sainte-Marie

ND de l’Assomption (centre) – 0262 53 41 08

ND Auxiliatrice (La Ressource) - 0262 53 50 60

Saint-François Xavier (Rivière des Pluies) - 0262 53 54 22

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7 heures et 9 heures.

Chapelle Christ Ressuscité (Prima) - 0262 53 54 22

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 17 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 17h30.

Chapelle Père Laval (Grande Montée) - 0262 53 54 22

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne - 02 62 52 30 29

- Rameaux : Samedi 24 mars, 15h30. Dimanche 25 mars, 9h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 18h30.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h15.

Église du Christ Roi - 02 62 52 30 29

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17 heures. Dimanche 25 mars, 7h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 17 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

ND du Bon Secours (Quartier Français) – 0262 46 01 82

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Église Jésus Miséricordieux (Cambuston) - 02 62 46 01 82

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Saint-André

Saint-André (centre) - 02 62 46 00 68

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 6 heures, 9h30.

Chapelle Sainte-Bernadette (Cressonnière) - 02 62 46 00 68

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Chapelle Saint-Christophe (Chemin du Centre) - 02 62 46 00 68

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Chapelle Sainte-Croix (Menciol - 02 62 46 00 68

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

Chapelle Sainte-Famille (Dioré) - 02 62 46 00 68

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

Chapelle Sainte-Thérèse (Ravine-Creuse) - 02 62 46 00 68

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Saint-Nicolas (Champ-Borne) - 02 62 46 03 29

Bras-Panon

Saint Jean-Baptiste – 02 62 51 78 27

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures (messe de la Cène du Seigneur, suivie de l’Heure sainte jusqu’à 22 heures).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars,

13 heures : Procession du Chemin de croix secteur " Le Refuge " animée par les Jeunes de la paroisse, les chorales du centre ville et de la Rivière des Roches. Départ devant la Croix Jubilé " Le Refuge " en passant par le chemin Bras-Pétards – Ravine Bras-Pétards – Ravine Bras-Panon – Chemin des Limites – Route Nationale 2 – Église Saint-Jean-Baptiste. Arrivée : à 15 heures à l’église Saint Jean-Baptiste du centre ville pour la célébration de la Passion du Seigneur et la Vénération de la Croix. Prévoir eau, casquette, parasol et chaise.

13 heures : Procession du Chemin de croix à Rivière du Mât les Hauts, autour du Stade de Vincendo. À 15 heures, au Gymnase, célébration de la Passion du Seigneur et Vénération de la Croix. Prévoir eau, casquette, parasol et chaise.

13h30 : Chemin de croix pour les malades, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite à l’église Saint Jean-Baptiste (centre ville) et au Gymnase de Vincendo (Rivière du Mât les Hauts).

15 heures : Célébration de la Passion du Seigneur et Vénération de la Croix à l’église Saint Jean-Baptiste (centre ville) et au Gymnase de Vincendo (Rivière du Mât les Hauts).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures au centre ville (veillée pascale avec baptêmes de quelques enfants de la 1re année de catéchisme, précédée du Feu nouveau devant le secrétariat paroissial, bénédiction des trois cierges pascals).

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8h30 au centre ville (messe de Pâques avec baptême des tout petits enfants).

Salazie

ND de l’Assomption – 02 62 47 51 54

Saint-Henri (Hell-Bourg) - 02 62 47 81 70

Saint-Martin (Grand Îlet) - 0262 47 70 24

Plaine des Palmistes

Sainte-Agathe – 02 62 51 31 19

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 8 heures (chemin de croix à la Croix glorieuse) ; 15 heures et 19 heures (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 20 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30.

Chapelle N.-D. des Grâces - 02 62 51 31 19

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

Saint-Benoît

Saint-Benoît (centre) – 02 62 50 10 14

Sainte-Anne - 02 62 51 03 44

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures puis adoration jusqu’à minuit.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures (chemin de croix) ; 18 heures (célébration de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Sainte-Rose

Sainte-Rose de Lima - 02 62 47 20 44

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures (messe suivie de la veillée eucharistique jusqu’à 22 heures).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 9 heures (chemin de croix pour les enfants du catéchisme) ; 15 heures (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Chapelle Notre-Dame des Laves (Piton Sainte-Rose) - 02 62 47 20 44

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

Saint-Philippe

Saint-Philippe - 02 62 37 00 04

Saint-Joseph

Saint-Joseph (centre) - 02 62 31 46 21

Sainte-Famille (Butor) - 02 62 31 43 68

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16 heures. Dimanche 25 mars, 8h30.

- Jeudi saint : 18 heures.

- Vendredi saint : 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8h30.

Sainte-Geneviève (Lianes) - 02 62 37 52 41

Saint-Athanase (Vincendo) - 02 62 37 41 30

Petite-Île

Saint-Jean Évangéliste - 02 62 56 80 14

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures (messe suivie de l’adoration jusqu’à minuit).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 14h30 (chemin de croix depuis l’église jusqu’au calvaire). 16 heures (célébration de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Chapelle Saint-Louis de Gonzague (Ravine du Pont) - 02 62 56 80 14

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

Chapelle Sainte Marguerite-Marie (Manapany-les-Bas) - 02 62 56 80 14

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7 heures.

Chapelle chemin Zaïre - 02 62 56 80 14

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30.

Saint-Pierre

ND du Bon Port (Terre-Sainte) - 02 62 25 03 79

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

ND du Mont-Carmel (Grands-Bois) - 02 62 31 00 51

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17 heures. Dimanche 25 mars, 7 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 18h30.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7 heures.

Église du Père Laval (Ravine des Cafres) - 02 62 31 00 51

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 9 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 17h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

ND du Sacré-Cœur (Montvert) - 02 62 38 80 01

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30 (célébration de la Cène du Seigneur).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 17 heures (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Chapelle Saint-Maximilien Kolbe (Piton des Goyaves) - 02 62 38 80 01

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Chapelle Bienheureux-Frère Scubilion (Bérive) - 02 62 38 80 01

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Saint-Augustin (Ravine des cabris) - 02 62 49 50 30

- Rameaux : Samedi 24 mars, 15h30. Dimanche 25 mars, 9 heures (dans le parc de la cure).

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures (chemin de croix) ; 16h30 (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 6 heures et 9 heures.

Église N.D. de la Reconnaissance (Bois d’Olives) - 02 62 49 50 30

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures (chemin de croix) ; 16h30 (office de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

Saint-Paul

Saint-Paul (centre) - 02 62 35 44 00

- Rameaux : Samedi 24 mars, 18 heures. Dimanche 25 mars, 7 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7 heures.

Saint-Pierre

Chapelle N.-D. de Lourdes (Ligne Paradis) - 02 62 35 44 00

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 16 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 16 heures.

Église N.-D. de la Salette (Ligne des Bambous) - 02 62 35 44 00

- Rameaux : Samedi 24 mars, 18 heures. Dimanche 25 mars, 9 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 18 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Église du Bon Pasteur (Ravine-Blanche) - 02 62 35 44 00

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16h15. Dimanche 25 mars, 9h30, 17h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 16 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 16 heures et 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30, 17h30.

Église Jésus Frère des Hommes (Joli-Fond) - 02 62 35 44 00

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 9 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 18 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Le Tampon

Marie Reine du monde (14e km) - 02 62 27 05 50

N.-D. de la Salette - 02 62 27 05 50

Saint-Esprit (Trois-Mares) - 02 62 27 78 96

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 17 heures.

Saints Anges Gardiens (Bras de Pontho - 02 62 27 78 96

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h45.

Église Sainte-Famille (La Châtoire) - 02 62 27 78 96

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Saint-François d’Assise (12e km) - 02 62 27 63 04

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 9 heures (pour les enfants du catéchisme) ; 15 heures (célébration de la Passion du Seigneur) ; 18 heures (Chemin de croix).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Dimanche 1er avril, 9 heures.

Chapelle Bienheureux Frère Scubilion (Cité Araucarias-Champac) - 02 62 27 63 04

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Saint-François de Sales (centre) - 02 62 27 00 33

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (23e km, Plaine des Cafres) - 02 62 27 51 47

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h.

- Vendredi saint : 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Dimanche 1er avril, 10 heures.

Église du Sacré-Cœur (Piton Hyacinthe) - 02 62 27 51 47

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h.

- Vendredi saint : 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Dimanche 1er avril, 10 heures.

Saint-Louis

ND du Rosaire (La Rivière) - 02 62 39 01 58

Saint-Louis (centre) - 02 62 26 10 64

Entre-Deux

Saint-Vincent de Paul - 02 62 39 50 40

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16 heures. Dimanche 25 mars, 8h30 (procession vers l’église).

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h (messe puis adoration au reposoir toute la nuit jusqu’au vendredi).

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 17h (chemin de croix, départ rue Césaire, suivi de la célébration de la Passion du Seigneur à l’église).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Chapelle Catherine-Labouré (Ravine des Citrons) - 02 62 39 50 40

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7h30.

Étang-Salé

Saint-Dominique - 0262 26 32 90

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18h15.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 8 heures (pour les enfants du catéchisme). 15 heures (célébration de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

Chapelle du Christ-Roi (Maniron) - 0262 26 32 90

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 16h30.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 17 heures (célébration de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 16 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10h30.

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Étang-Salé les Bains) - 0262 26 32 90

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 17 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 17 heures (célébration de la Passion).

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 16h30.

Avirons

ND de l’Immaculée Conception - 02 62 38 03 66

Cilaos

ND des Neiges - 0262 37 47 01

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 9h30 (départ de la procession des Rameaux devant la boulangerie " Ti-Louis ", jusqu’à l’église, suivie de la messe unique).

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures. Après la messe, veillée de prière pendant une heure de temps pour chaque catégorie de personnes : enfants, puis adultes, puis jeunes, puis groupes de prière.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, toute la journée, adoration du Saint Sacrement. 17 heures, procession du chemin de croix qui partira du Bras des Étangs jusqu’à l’église, puis célébration de la Passion.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 10 heures.

Chapelle du Sacré-Cœur (Îlet à Cordes) - 0262 37 47 01

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 16 heures (célébration de la Passion).

Église Sainte-Anne (Bras-Sec) - 0262 37 47 01

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 19 heures. Après la messe, veillée de prière pendant une heure de temps pour chaque catégorie de personnes : enfants, puis adultes, puis jeunes, puis groupes de prière.

Église Sainte-Bernadette (Palmiste-Rouge) - 0262 37 47 01

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8 heures.

Saint-Leu

Maternité de Marie (Piton Saint-Leu) - 02 62 34 30 88

ND de la Salette - 02 62 34 81 29

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17h30. Dimanche 25 mars, 7h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 8h30.

Église ND des Apôtres (Étang Saint-Leu) - 02 62 34 81 29

- Rameaux : Samedi 24 mars, 15 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30.

Chapelle du Bon Pasteur (Grand Fond) - 02 62 34 81 29

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 9h30.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 15 heures

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

Sacré-Cœur (Colimaçons) - 0262 24 81 83

Saint-Christophe (La Chaloupe) - 02 62 54 84 40

- Rameaux : Samedi 24 mars, 16h45. Dimanche 25 mars, 9 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 17 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 14h30.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9h30.

Église ND des Champs - 02 62 54 84 40

- Rameaux : Samedi 24 mars, 14h30.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 17 heures.

Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate) - 02 62 54 00 02

Trois-Bassins

ND des Douleurs - 02 62 24 81 29

Saint-Paul

Conversion de Saint-Paul (centre) - 02 62 22 50 44

ND de la Paix (Saint-Gilles les Bains) - 02 62 24 40 60

ND de la Visitation (Bois de Nèfles) - 0262 44 00 05

Saint-Amand (Guillaume) - 02 62 32 50 59

Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts) - 02 62 22 73 21

Saint-Pie X (Tan Rouge) - 0262 32 70 59

Sainte-Famille (Bellemène) - 02 62 22 71 53

Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts) - 02 62 33 51 19

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah) - 02 62 22 61 33

Le Port

Sainte-Jeanne d’Arc (centre) - 02 62 43 69 46

La Possession

ND de l’Assomption (centre) - 02 62 22 20 08

- Rameaux : Samedi 24 mars, 17h30. Dimanche 25 mars, 7 heures et 9 heures.

- Jeudi saint : Jeudi 29 mars, 18 heures.

- Vendredi saint : Vendredi 30 mars, 9 heures (célébration des enfants) et 15 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 19 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

ND. du Sacré-Cœur (Ravine à Malheur - 02 62 22 20 08

- Rameaux : Samedi 24 mars, 15h30.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 16h30.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 7 heures.

Sainte-Catherine Labouré (Rivière des Galets) - 02 62 42 11 07

Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse) - 0262 44 93 36

Mafate

Orangers

- Pâques : Lundi 2 avril, 16 heures.

Roche-Plate

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 11 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 9 heures.

Marla

- Rameaux : Lundi 26 mars, 16 heures.

- Pâques : Dimanche 1er avril, 11 heures.

La Nouvelle

- Pâques : Dimanche 1er avril, 14 heures.

Malheur

- Rameaux : Dimanche 25 mars, 9 heures.

- Veillée pascale : Samedi 31 mars, 18 heures.