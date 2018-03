Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Mars à 11H15

Le fan club PSG La Réunion et l'association sportive Réunion passion organisent une action solidaire à Ilet Orangers à Mafate le samedi 31 mars 2018. Pour l'occasion, une grande chasse aux oeufs de Pâques sera organisée pour les enfants des Orangers et des Lataniers. Trois heures de marche seront nécessaires pour rejoindre les lieux.Des cadeaux seront distribués aux enfants et des livres offerts par les habitants viendront enrichir les rayons de la bibliothèque des Orangers.

Le fan club PSG La Réunion et l'association sportive Réunion passion organisent une action solidaire à Ilet Orangers à Mafate le samedi 31 mars 2018. Pour l'occasion, une grande chasse aux oeufs de Pâques sera organisée pour les enfants des Orangers et des Lataniers. Trois heures de marche seront nécessaires pour rejoindre les lieux.Des cadeaux seront distribués aux enfants et des livres offerts par les habitants viendront enrichir les rayons de la bibliothèque des Orangers.