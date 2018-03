Ce jeudi 22 mars 2018, une cinquantaine de jeunes Cilaosiens étaient présents sur le stade Irénée Accot pour assister à la Journée Défense et Citoyenneté délocalisée. Nous publions le communiqué du régiment de parachutistes d'infanterie de Marine ci-dessous.



Organisée par le Centre du Service National de La Réunion-Mayotte, la JDC vise entre autres, à présenter les enjeux de Défense et Citoyenneté, ainsi que les possibilités d’engagement ou de volontariat aux jeunes citoyens en classe de 1ère ou terminale.

Ce fut l’occasion, pour le 2e Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (2e RPIMa) dont la Compagnie de Commandement et de Logistique (CCL) est jumelée avec la ville de Cilaos, d’organiser une démonstration de sauts avec le Groupe commando parachutiste (GCP), complétée par une présentation de leur matériel (équipements, armement, optiques, transmissions, etc) et de la fonction de "marqueur".

Les jeunes lycéens sont ensuite suivi plusieurs modules d’information en salle, avec un focus sur l’armée de Terre et le 2e RPIMa. À l’issue de cette matinée bien remplie, les jeunes ont obtenu leur certificat de participation (qui leur ouvre la porte des examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique).

Le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI).