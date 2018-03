Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 28 Mars à 15H35

L'association des professeurs d'histoire et de géographie de l'océan Indien est l'une des cinq lauréates nationales du concours "Futurs publics 2018". Elle a été récompensée récemment pour son centre d'accompagnement pédagogique en ligne et d'innovation éducative (Capeline) un projet de plateforme éducative sur le web. Cet outil "mutualise et valorise les productions pédagogiques de l'ensemble des professeurs d'histoire et de géographie de l'académie de la Réunion, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur" indique l'association en soulignant que la plateforme "ludique et innovante" est mise au service "des élèves facilitant l'apprentissage des enseignements du secondaire"

