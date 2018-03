Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

Des DJs, du graff, de la danse : c'est le retour de la What's Up Dock au Kabardock ce samedi 31 avril 2018. La soirée commence dès 19 heures avec deux épreuves de la Battle Of The Year. C'est ensuite un florilège d'artistes qui est prévu avec Grems, Mumushick&Oneshoz et Pandakroo pour le graff, la Fine Équipe, Karl Hungus et Sauvage Sound System pour les DJs. Nous publions le programme de la salle portoise ci-dessous.

