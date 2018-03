Regroupant 4000 étudiants en Ile de France et en région ainsi que 12 écoles membres, le Collège de Paris va dispenser de formations à La Réunion à compter de l'année universitaire 2018/2019 en partenariat avec la société Créalise.

"Sont concernés pour le moment à La Réunion les cursus Bachelor et Ms d’Ascencia Business School et du Digital College, une liste toutefois non exhaustive et évolutive au gré des besoins du marché et des nouvelles formations proposées par le Collège de Paris" indique la société Créalise.

Ces formations seront lancées en 2018 sur le campus de La Réunion et en 2019 sur le Campus de l’Ile Maurice en partenariat avec Uniciti (ex Médine Education Village) où se trouve déjà d’autres écoles de renommés (Centrale Nantes, ESCP, Supinfo, Vatel…).

Le collège de Paris délivre des "des titres reconnus par l’Etat au niveau I, II et III"

