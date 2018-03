Ils étaient 24 à avoir été sélectionnés pour suivre la première session de formation d'hôtesses et stewards proposée par Air Austral qui a démarrée le 16 octobre dernier. Après une partie théorique qui s'est déroulée à La Réunion et une partie pratique en Métropole, ils sont 21 à être aujourd'hui officiellement diplômés du "Cabin Crew Attestation" (C.C.A). Nous publions le communiqué de la compagnie aérienne ci-dessous.

Une formation proposée par Air Austral afin de permettre aux réunionnais de se former localement

En tant qu’acteur majeur pour le développement de l’emploi local, Air Austral, seule compagnie aérienne basée à La Réunion, s’est lancée depuis le 16 octobre dernier dans un projet innovant. Avec l’ouverture de son école dédiée à la formation des hôtesses et stewards, Air Austral s’engage à accompagner localement les jeunes réunionnais dans un parcours de formation diplômant et qualifiant. L’obtention de ce diplôme permettra à ces jeunes de se placer immédiatement sur le marché de l’emploi.

Une formation en partenariat avec le centre interlines des Guyards

Pour mémoire, cette formation est assurée par les équipes du centre interlines des Guyards, spécialiste du domaine depuis de nombreuses années. Pour l’occasion, le centre interlines des Guyards a détaché spécialement un de ses formateurs pour assurer la formation théorique à La Réunion. Pour certaines sessions, c’est le responsable formation sûreté sécurité d’Air Austral qui assure la partie théorique. Air Austral vise 3 à 4 formations annuelles.

Une structure moderne, aux normes européennes dotée de tous les équipements nécessaires pour la formation au métier d'hôtesses et stewards

Initialement destiné aux maintiens des compétences des équipages de la compagnie Air Austral, ce centre de formation est désormais ouvert à tous les candidats qui souhaitent obtenir leur diplôme de PNC.

Il est composé de 4 salles de cours d'une capacité de 70 personnes, une salle équipée d'une cabine de 42 sièges pour les exercices de lutte contre incendie, et une partie technique où sont reconstituées les cabines des trois types d'appareils utilisés par Air Austral.

Vers un centre de formation pluriactivités spécialisé dans l’aérien

Pour répondre à la forte demande et accueillir ainsi un plus grand nombre de candidats, Air Austral procède actuellement à l’agrandissement de son centre de formation. Ces locaux supplémentaires permettront à la compagnie de proposer plus de possibilités de formations dans l’année, mais pas seulement. En effet, en tant qu’acteur incontournable de l’économie réunionnaise et dans un objectif de diversification de son activité, Air Austral entend proposer prochainement aux réunionnais d’autres formations métiers dans le domaine de l’aéronautique : Mécaniciens avion, commerciaux…