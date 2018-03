Pas de grande surprise à attendre du côté du temps ce samedi 31 mars 2018. Comme d'habitude, il y aura du soleil le matin et des averses, parfois fortes l'après-midi, nous dit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous.

Quelques averses viennent côtoyer en ce début de matinée le littoral allant de Saint-Joseph à Sainte-Rose en passant par Saint-Philippe. Ailleurs, le temps est agréable et le soleil est l'élément dominant de ce début de matinée. Puis, au fil des heures, les nuages s'installent sur les pentes et deviennent un peu plus joufflus au cours de l'après-midi. Un peu plus tard, quelques averses sont encore au programme sur les hauts, avec une préférence pour les pentes de l'ouest. Les nuages sont un peu moins présents sur le littoral sud-ouest et nord-est. Au cours de l'après midi, des débordements nuageux accompagnés de quelques gouttes font leur entrée sur les baies de la Possession et de Saint-Paul.



Les températures sont de saison, avec 30 à 32 degrés sur le littoral, autour de 26 degrés dans les cirques, ou 17 degrés au Pas de Bellecombe.



Le vent d'Est à Sud-Est modéré souffle en rafales l'après-midi avec des pointes atteignant 50 km/h sur le littoral sud-Ouest.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d'alizé croisée ainsi qu'une petite houle australe sur le sud sauvage.