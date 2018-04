Voici les titres développés ce dimanche 1er avril 2018 :



Joyeuses Pâques

Au fait, Pâques, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Certains ont commencé à faire la fête dès samedi soir après la veillée pascale. D'autres attendent la messe du dimanche matin. Quoiqu'il en soit, le week-end pascal se prolonge traditionnellement au lundi de Pâques. Ce dimanche de Pâques met fin à une période de carême durant laquelle les Chrétiens se sont préparée à cette célébration. Ils fêtent la résurrection de Jésus, trois jours après sa mort le vendredi saint. À côté de la célébration religieuse, une tradition s'est ancrée dans l'imaginaire collectif : celle des oeufs de Pâques et surtout, du chocolat.

Les vendeurs ambulants vont devoir fermer boutique

Depuis le début de l'année 2018, La Réunion fait face à une circulation active du virus de la dengue. Avec près de 600 personnes touchées, la Réunion est désormais au stade d'épidémie "de faible intensité". Parmi les mesures sanitaires qu'implique le niveau 3 du dispositif Orsec figure l'interdiction de disposer d'un étal de vente ambulant. Faute à un "environnement propice au développement des gîtes larvaires".

Les forêts réunionnaises inspirent un accompagnateur en montagne international

Dans son livre "Un bain de forêt" paru le 14 mars dernier aux éditions Hachette, Eric Brisbare raconte comment les forêts réunionnaises lui ont donné l'envie de démocratiser la sylvothérapie, qui consiste à améliorer son bien-être en connexion avec un arbre. Nous publions ci-après le communiqué de présentation du bouquin.

Au Soudan du Sud, un culte est voué... aux vaches

"L'économie de leur pays s'effondre, leur monnaie ne vaut plus grand-chose et aucun des accords de paix signés précédemment n'a tenu. Malgré cela les Soudanais du sud conservent un attachement viscéral à leur culture, et plus particulièrement aux troupeaux de vache, qui y jouent un rôle central. C'est ce que j'ai essayé de traduire avec mes images" écrit la photojournaliste de l'AFP Stefanie Glinski dont nous publions le making-of ci-dessous.

Le soleil est grand gagnant ce dimanche

Ce dimanche 1er avril 2018, le temps devrait être majoritairement agréable. Des débordements nuageux sont néanmoins attendus sur les pentes avec des averses du côté des hauts de l'ouest et des pentes Sud du volcan. Les températures sont conformes aux normales saisonnières. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.