Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 10 heures

"L'économie de leur pays s'effondre, leur monnaie ne vaut plus grand-chose et aucun des accords de paix signés précédemment n'a tenu. Malgré cela les Soudanais du sud conservent un attachement viscéral à leur culture, et plus particulièrement aux troupeaux de vache, qui y jouent un rôle central. C'est ce que j'ai essayé de traduire avec mes images" écrit la photojournaliste de l'AFP Stefanie Glinski dont nous publions le making-of ci-dessous.

