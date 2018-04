La CPME Réunion était invitée à exposer son action en faveur de l'économie locale au Parlement les 26 et 27 mars 2018. Dominique Vienne (président de la CPME Réunion) et Santhi Véloupoulé (déléguée générale de la CPME Réunion) ont présenté " l'étude réelle " et le dispositif " SBA ". Ces deux actions constituent le fer de lance du combat mené par la CPME Réunion en faveur d'un modèle de développement économique ancré sur le territoire réunionnais.

Les représentants de la CPME Réunion ont exposé leur action en faveur de l’économie locale à l’Assemblée nationale ce mardi 27 mars 2018, dans le cadre d’une audition auprès des députés de la délégation aux outre-mer. Dominique Vienne et Santhi Véloupoulé ont présenté " l’étude réelle " et le dispositif " SBA ". Ces projets développés par la CPME Réunion ont vocation à être dupliqués vers d’autres régions ultramarines et métropolitaines. Olivier Serva (président de la délégation aux outre-mer et député de la 1ère circonscription de Guadeloupe) a d’ailleurs manifesté sa volonté de rapprocher la CPME Réunion et l’association SBA de la Région Guadeloupe, en vue d’un jumelage dans le courant de l’année 2018.

Portée par la CPME Réunion, l’étude RÉELLE (Ré-Enraciner l'Économie LocaLE) est une analyse de la production et de la demande locales, secteur par secteur. Elle répertorie les pertes économiques, les potentialités de relocalisation, et les opportunités de développement, en termes de diversification et de densification des activités sur le territoire réunionnais.

L’association SBA, présidée par la CPME Réunion, rassemble 14 organisations professionnelles depuis le 18 juin 2016. En moins de deux ans, ce collectif a convaincu 13 collectivités territoriales de soutenir, par leurs achats, le développement économique de l’île. Cet engagement, matérialisé par la signature d’une convention, a permis d’importants progrès. À titre d’exemple, l’un des signataires, la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), attribue aujourd’hui plus de 90% de ses marchés aux entreprises du territoire. Les mesures préconisées par le SBA

Réunion ont également été reprises et étendues à l’ensemble de l'Outre-mer dans le cadre de la loi Égalité Réelle.