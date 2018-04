Ce dimanche 1er avril 2018, le temps devrait être majoritairement agréable. Des débordements nuageux sont néanmoins attendus sur les pentes avec des averses du côté des hauts de l'ouest et des pentes Sud du volcan. Les températures sont conformes aux normales saisonnières. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.

Les pluies de la nuit s'estompent rapidement sur le littoral Est. Sur le reste du littoral, le temps est agréable et le soleil est l'élément dominant. Ailleurs, le ciel est plus nuageux. Au fil des heures, les nuages s'installent sur les pentes et deviennent un peu plus joufflus au cours de l'après-midi. Un peu plus tard, quelques averses sont encore au programme sur les hauts, avec une préférence pour les pentes de la moitié ouest de l'île et les pentes Sud du Volcan. Un peu plus tard au cours de l'après midi, des débordements nuageux accompagnés de quelques gouttes prennent la direction des plages de l'ouest. Ailleurs, le ciel alterne entre passages nuageux et éclaircies.



Les températures sont de saison, avec 30 à 32 degrés sur le littoral, autour de 26 degrés dans les cirques, ou 17 degrés au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Est faiblissant souffle temporairement l'après-midi en rafales sur le Port et du côté de Saint-Philippe avec des pointes comprises entre 40 et 50 km/h.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d'alizé croisée et une petite houle australe sur le sud sauvage.