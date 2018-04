Depuis le 1 er janvier 2018 la gestion du stationnement payant revient entièrement aux collectivités. La ville de Saint-Pierre qui compte 3500 places de stationnement informe sur les mesures qui changent suite à cette réforme. Ci-dessous, le communiqué de la SPL Opus qui gère le stationnement de la ville.

La ville de Saint-Pierre compte 3500 places de stationnement sur voirie dont 1340 payantes. Ces stationnements payants ont généré une recette de 600 mille euros en 2017.

Depuis le 1er janvier 2018, une mesure vient réformer la gestion du stationnement payant. Elle vise à supprimer l’amende forfaitaire de 17 euros est remplacé par le forfait de post stationnement payable en différé. L’usager dispose de 4 jours pour le contester en appelant la SPL Opus. Le forfait de post-stationnement doit être réglé dans les 3 mois. Dans le cas contraire, il fera l’objet d’une majoration.

Les décisions de la ville, par délibération du conseil municipal de décembre 2017, ont été les suivantes.

Le périmètre de stationnement payant ne sera pas modifié. Les horaires de stationnement sont les suivants : de 8h à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi. Le stationnement devient gratuit à partir de 17h en semaine et gratuit le samedi après-midi. Instauration d’une gratuité de 15 minutes sur les deux zones de stationnement pour permettre aux usagers de faire une course rapide en centre-ville sans payer.

Il n'y a pas de modification des tarifs. La zone rouge reste limitée à 2h30 avec un tarif pour une heure de 1,20 € et un tarif de 3 € pour 2h30. La zone verte reste longue durée avec le tarif pour une heure de 0,60 € et 2,70 € pour la journée. le ticket hebdomadaire reste à 10 € .

Le forfait post stationnement remplace l’amende forfaitaire à 25 € . Le principe est de faire payer les contrevenants au juste prix du contrôle. Il est valable pour les 2 zones (rouge et verte) du stationnement payant du centre-ville de Saint-Pierre. Les contrevenants recevront l’avis de paiement directement à leur domicile.

La SPL Opus gérera totalement le stationnement payant, y compris le contrôle