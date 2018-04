Ce dimanche 1er avril 2018, la surfeuse Johanne Defay s'est qualifiée pour les quarts de finale au Rip Curl Women's Pro à Bells Beach (Australie). Malgré un début de série gâché par une interférence, elle ressort avec une seconde place.

Le World Tour fait donc escale à Bells Beach cette semaine pour la seconde manche de la saison. Ce dimanche, dès la première des 40 minutes de série, la surfeuse a commis une interférence. Conséquence : un second score divisé par deux. Johanne Defay ne s'est cependant pas laissée démonter, et a pu se reconcentrer pour chercher de bons scores face à Stéphanie Gilmore et Coco Ho. Malgrè des conditions pas forcément évidentes, la Réunionnaise s'est qualifiée pour les quarts de finale en prenant la seconde place de la série.