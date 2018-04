L'-assemblée générale de l'Association régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'océan Indien (AR 27) a eu lieu le vendredi 23 mars 2018. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association

C’est à l’hôtel de ville Saint-Denis que s’est tenue le vendredi 23 mars 2018 l’assemblée générale ordinaire de l’AR 27 qui regroupe plus de 120 membres, français et étrangers, résidant majoritairement à La Réunion, mais aussi dans les autres îles du sud-ouest de l’océan Indien : Mayotte, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles. La mission première des auditeurs de l’IHEDN est la promotion de l’esprit de défense et de sécurité nationale, surtout en cette période où notre pays doit faire face à la menace terroriste.

En présentant son rapport moral, le président de l’AR 27, l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes (er) Bernard Salva, a rappelé que l’année 2017 a été marquée par de nombreuses activités, notamment dans le cadre des trinômes académiques de La Réunion et de Mayotte :

- organisation de la 2ème édition du rallye citoyen au 2ème RPIMa, qui a mobilisé 90 lycéens

- ouverture de nouvelles Classes Défense et Sécurité Globales (CDSG) entre des collèges, le rectorat, les FAZSOI et la gendarmerie

- création pour la 1ère fois d’une CDSG entre un collège de Mayotte, le vice-rectorat et le Détachement de Légion Etrangère de Mayotte (DLEM)

Ces activités ont d’ailleurs valu à l’AR 27 de remporter le 1er Prix Louis Quinio, du nom de l’ancien président de l’Union IHEDN, qui lui a été décerné à l’occasion du 30ème anniversaire des trinômes célébré le 22 novembre à l’Hôtel National des Invalides.

L’autre fait marquant a été la préparation des deux formations organisées par l’IHEDN à La Réunion entre le 14 mai et le 2 juin prochains : le 107ème cycle Jeunes et la 212ème session en région, objet d’abord d’une mission de reconnaissance en octobre d’une délégation de l’IHEDN, puis du lancement d’une importante campagne de communication destinée à susciter des candidatures.

Si la liste des futurs auditeurs de la SR 212 est désormais arrêtée, en revanche il est encore possible de s’inscrire (en ligne sur le site de l’IHEDN) au cycle Jeunes jusqu’au 14 avril (18-30 ans, niveau bac minimum, pension complète à l’hôtel Créolia à Saint-Denis, 70 € de droits d’inscription pour toute la durée de la formation). Bernard Salva a vivement souhaité que de nombreux jeunes participent à cette formation de haut niveau.

Lors de cette assemblée générale, deux membres du comité directeur de l’AR 27 ont été renouvelés dans leurs fonctions : Maximin Assoune et Gérard Bourdin, et deux autres auditeurs ont également été élus : Gérard Adelin et Philippe Cony.

La cérémonie de clôture de cette AG s’est déroulée en présence de trois autorités :

• Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet de La Réunion

• général Xavier Djucept, commandant la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien

• capitaine de frégate François-Xavier Pilven, représentant le général commandant supérieur des Fazsoi

C’est d’ailleurs au cours de son intervention que le général Ducept a informé les participants de l’attentat terroriste perpétré à Trèbes quelques heures auparavant.