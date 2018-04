Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Ce dimanche 1er avril 2018, une vigilance crues (niveau jaune) a été déclenchée sur plusieurs cours d'eau du Nord et de l'Est de l'île. Les rivières Saint-Denis, des Marsouins et des Roches sont concernées par un risque de débordement. Depuis ce matin, il pleut sur cette moitié du département. Prudence est de mise au niveau de l'ensemble des cours d'eau, et plus particulièrement au niveau des radiers. (Photo d'illustration)

Ce dimanche 1er avril 2018, une vigilance crues (niveau jaune) a été déclenchée sur plusieurs cours d'eau du Nord et de l'Est de l'île. Les rivières Saint-Denis, des Marsouins et des Roches sont concernées par un risque de débordement. Depuis ce matin, il pleut sur cette moitié du département. Prudence est de mise au niveau de l'ensemble des cours d'eau, et plus particulièrement au niveau des radiers. (Photo d'illustration)