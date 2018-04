Au fait, Pâques, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Certains ont commencé à faire la fête dès samedi soir après la veillée pascale. D'autres attendent la messe du dimanche matin. Quoiqu'il en soit, le week-end pascal se prolonge traditionnellement au lundi de Pâques. Ce dimanche de Pâques met fin à une période de carême durant laquelle les Chrétiens se sont préparée à cette célébration. Ils fêtent la résurrection de Jésus, trois jours après sa mort le vendredi saint. À côté de la célébration religieuse, une tradition s'est ancrée dans l'imaginaire collectif : celle des oeufs de Pâques et surtout, du chocolat.

Après quarante jours de carême et une semaine de ferveur, les Chrétiens accueillent la fête de Pâques. Célébrant la resurrection de Jésus, elle est précédée par le mercredi des cendres, le jeudi de la Cène et le vendredi saint. La fête de Pâques commence pour certains dès la veillée pascale. Les églises de l'île font une messe pour cette occasion, messe qui rassemble traditionnement des milliers de chrétiens.

Au-delà de la célébration religieuse, Pâques est l'occasion pour les gourmands, chrétiens ou non, de s'offrir un petit plaisir sucré incontournable : les oeufs en chocolat.

Suivant les tendances et la mode, les oeufs classiques, les poules couvant des oeufs ou encore les lapins se font voler la vedette cette année par... des poupées. C'est en tout cas la belle découverte que la pâtisserie le Lys sucré proposait pour l'occasion. Originale, colorée, à dévorer des yeux, les poupées geisha n'ont rien de commun avec les classiques oeufs de Pâques.

Le gérant de la pâtisserie nous confie les petits secrets (pas ceux bien gardés) des ces chocolats de Pâques.

Les gourmands pourront apprécier un chocolat venu de Madagascar travaillé par l'artisan, moulé et coloré. Le chocolat noir et le chocolat blanc caramélisés apportent leur touche d'originalité. Les amateurs de chocolat de qualité devront tout de même débourser entre 15 et 30 euros pour ce travail d'orfèvre tout en chocolat.

