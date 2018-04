Voici les titres développés ce lundi 2 avril 2018 :



Le premier code juridique de l'animal débarque en France

C'est une première en France et en Europe. La Fondation 30 millions d'amis et deux professeurs de droit privé et spécialistes du droit animalier viennent de créer le code juridique de l'animal. Il réunit les nombreux textes qui étaient dispersés dans 7 codes judiciaires qui régissent notre rapport aux animaux.

Non, les vendeurs ambulants ne vont pas fermer boutique

Vous l'aurez sans doute compris, les vendeurs ambulants ne vont évidemment pas fermer boutique de sitôt ! Imaz Press vous l'annonçait en exclusivité ce dimanche matin comme une mesure face à la dengue... Mais derrière le moustique, se cachait surtout un poisson d'avril. Nul besoin de s'inquiéter, vous pourrez toujours déguster vos barquettes de mangues et d'ananas sur le bord de la route.

Le patrouilleur polaire l'Astrolabe est de retour

Le patrouilleur polaire l'Astrolabe est de retour à La Réunion après avoir rempli ses premières missions. "Construit dans le cadre d'un partenariat entre, d'une part, la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l'Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV), et, d'autre part, la Marine nationale, son activité est répartie entre des missions militaires et des missions de logistique et de ravitaillement au profit de l'IPEV et des TAAF" indiquent les Terres australes et antarctiques françaises.

Les antibiotiques, trop automatiques, menacent la santé mondiale

La consommation mondiale d'antibiotiques a augmenté de 65% entre 2000 et 2015, dopée par une utilisation qui explose dans les pays à revenu intermédiaire et faible mais qui représente une menace pour la santé mondiale, ont rapporté des chercheurs.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : le temps devrait s'améliorer au fil des heures

Ce lundi 2 avril 2018, des nuages et quelques pluies sont attendus dans les hauts de l'Ouest et de l'Est. Du moins au réveil : la suite de la journée promet d'être plus belle. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.