Ce lundi 2 avril 2018, des nuages et quelques pluies sont attendus dans les hauts de l'Ouest et de l'Est. Du moins au réveil : la suite de la journée promet d'être plus belle. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.

Au lever du jour, les entrées maritimes occupent le littoral Est de la Réunion, de la Pointe de la Table à Sainte-Marie et se faufilent jusque dans les hauts, vers la Plaine des Palmiste et Salazie. Ailleurs, c'est un ciel dégagé qui accueille ce lundi de Pâques.



Au fil des heures, l'ennuagement progresse à l'Est, et plus généralement sur les hauts. Néanmoins, le littoral profite de belles périodes ensoleillées. Les premières pluies font leur apparitions à la mi-journée et concernent les hauts de l'Ouest et de l'Est : les hauts de Saint-Paul et de Saint-Gilles, le Brulé, Salazie, Cilaos, les Plaines et la région du volcan.



L'après-midi se place sous le signe de l'amélioration avec la dissipation progressive de la masse nuageuse. En fin de journée, seuls quelques nuages restent encore accrochés au relief avec, par places, quelques menues précipitations.



Le vent de secteur Est est faible avec des accélérations de l'ordre de 40 à 50 km/h le long du Sud Sauvage, et dans une moindre mesure vers Saint-Denis.



Les températures maximales prévues oscillent entre 30 et 32 degrés sur le littoral et entre 17 et 25 degrés à l'intérieur des terres.



La mer est peu agitée à agitée par petite houle d'alizé.