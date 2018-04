BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 3 avril 2018 :



- Mayotte: appel à la levée immédiate des barrages

- Imaz Press vous a fait gagner 20 places pour Alpha Blondy

- Natation : elles et ils se sont qualifiés

- "Radio Actif" : le premier salon radio de l'océan Indien

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : jusqu'à 33 degrés attendus sur le littoral

Mayotte: appel à la levée immédiate des barrages

La "majorité des syndicats" et le collectif de citoyens à l'initiative du mouvement de contestation à Mayotte ont appelé lundi à la levée immédiate des barrages, ont-ils annoncé dans un communiqué. "Néanmoins en l'absence d'un signal fort adressé à la population sur la lutte contre l'immigration clandestine à ce jour, la grève reste maintenue; toutefois elle pourra se manifester sous d?autres formes", ont-ils précisé lundi, plus de six semaines après le début du mouvement.

Imaz Press vous a fait gagner 20 places pour Alpha Blondy

Ce samedi 7 avril 2018, Alpha Blondy se produira au parc Expobat de Saint-Paul dans le cadre de la première édition du festival "Terre de reggae". Seront également présents Ras Natty Baby et Pablo Moses. Le local sera aussi de la partie avec Progression, Billy de Nou't Racine ou encore Aim' a nou. Imaz Press vous a fait gagner 20 places pour aller applaudir l'artiste ivoirien !

Natation - Elles et ils se sont qualifiés

Le 2ème meeting de qualification pour les divers championnats de France de natation ont eu lieu du mardi 31 mars au lundi 2 avril 2018 dans le bassin de 50 mètres de la piscine du Chaudron. Plusieurs nageuses et nageurs se sont qualifiés pour les compétitions nationales. Ces qualifications s'ajoutent à celles déjà réalisées en décembre 2017 lors du premier meeting qualificatif pour les championnats de France. Le troisième et dernier meeting se tiendra du vendredi 8 juin au dimanche 10 juin au Chaudron.

"Radio Actif" : le premier salon radio de l'océan Indien

Ces mardi 2 et mercredi 3 septembre 2014, le village Bienvenue de Sainte-Marie accueil le salon "Radio Actif", premier du genre dans l'océan Indien consacré au monde de la radio. "Ce sera un lieu où il y aura de la réflexion, des débats et des échanges sur le monde de la radio d'aujourd'hui et de demain", souligne Mario Lechat, président du SPAR (Syndicat des professionnels de l'audiovisuel réunionnais), organisateur de l'événement.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : jusqu'à 33 degrés attendus sur le littoral

Ce mardi 3 avril 2018, le soleil devrait être radieux sur la majorité de l'île. Quelques averses seront possibles dans l'après-midi du côté de l'Ouest. Ailleurs, le temps devrait rester clément. Côté températures, jusqu'à 33 degrés sont attendus sur le littoral. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.