Ce mardi 3 avril 2018 sur le site de Stella Matutina à Saint-Leu, la fondation du Père Favron à La Réunion organise de 8h30 à 17h une journée professionnelle

autour de l'Humanitude dans les Ehpad,(établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes). Elle aura comme thématique principale : "dépendance, réinventer les soins"

Cette journée se déroulera en présence de Jean-Louis Carrère, président national de la Fondation du Père Favron et de Jean-Paul Pinot son directeur général.

Le programme

8h00 - 8h15 Accueil

8h30 - 9h15 Discours

9h15 - 11h00 Rosette Marescotti et "Yves Gineste : la grande chance de la dépendance"

11h00 - 12h00 Docteur Miwako Honda : La recherche sur l’Humanitude

12h00 - 12h30 Débat avec la salle

12h30 - 13h30 Pause déjeuner

13h30 - 14h30 Philippe Crône : " Lieu de vie, lieu d’envies "

14h30 - 15h45 Sa bine Soubielle : Une approche innovante des repas enétablissement d’accueil et d’une restauration hédonique adaptée à chacun

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 16h30 Retour d’intervention :

- équipe de l’Association Saint François d’Assise

- équipe du Pôle handicap et dépendance de la fondation

Père Favron

16h30 - 17h00 Rosette Marescotti et Yves Gineste le label Humanitude

17h00 Clôture

Plus d'information sur le site www.favron.org

