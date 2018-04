Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

La ville de Tallin en Estonie a accueilli le 01 avril 2018 l'un des plus grand Tournoi de lutte féminine, lutte libre et Gréco-Romaine chez les jeunes. En chiffre cela représente 1805 lutteurs, 27 pays, 204 équipes , 14 tapis. Quatre lutteurs réunionnais étaient sélectionnés : Marine Lecour Grandmaison, Soumaya Hadjy Mamode, Maxime Combes et Valentin Damour. Une médaille d'or a été remportée par Valentin Damour dans la catégorie junior 57 kg. Ci-dessous tous les résultats de la compétition

La ville de Tallin en Estonie a accueilli le 01 avril 2018 l'un des plus grand Tournoi de lutte féminine, lutte libre et Gréco-Romaine chez les jeunes. En chiffre cela représente 1805 lutteurs, 27 pays, 204 équipes , 14 tapis. Quatre lutteurs réunionnais étaient sélectionnés : Marine Lecour Grandmaison, Soumaya Hadjy Mamode, Maxime Combes et Valentin Damour. Une médaille d'or a été remportée par Valentin Damour dans la catégorie junior 57 kg. Ci-dessous tous les résultats de la compétition