Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Météo France a émis un avis de vigilance orage pour l'île à 13h45 ce mardi. Dans un flux de secteur Est humide et instable, des averses orageuses ont commencé à se déclencher sur les hauteurs de l'île et en Baie de La Possession. Avec l'arrivée d'une bande nuageuse active par le Nord-Est, l'activité orageuse va se renforcer et persister cet après midi. De forts cumuls de pluie et de fortes rafales accompagnent localement ces orages.

Météo France a émis un avis de vigilance orage pour l'île à 13h45 ce mardi. Dans un flux de secteur Est humide et instable, des averses orageuses ont commencé à se déclencher sur les hauteurs de l'île et en Baie de La Possession. Avec l'arrivée d'une bande nuageuse active par le Nord-Est, l'activité orageuse va se renforcer et persister cet après midi. De forts cumuls de pluie et de fortes rafales accompagnent localement ces orages.