La ville du Port en partenariat avec le TCO et l'ARS met en place une campagne de sensibilisation à la lutte contre la dengue avec l'opération "vide fond de cour". Cette opération se tient jusqu'au 6 avril dans le quartier de la Rivière des galets.

La ville du Port a mis en place différentes actions en partenariat avec le TCO et l'ARS:



- Entretien des espaces publics (débroussaillage, nettoyage, collecte et évacuation des déchets).

- Collecte des encombrants, déchets verts, pneus... sur les espaces publics et chez les personnes vulnérables recensées par les services du CCAS.

- Nettoyage des voiries (balayage des rues et trottoirs et collecte de micro-déchets).

- Porte à porte sensibilisation, lutte mécanique (destruction des gîtes larvaires) et traitement larcide si nécessaire chez les personnes vulnérables.

- Suivi et coordination des actions.