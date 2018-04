Ce mardi matin 3 avril 2018, le soleil devrait être radieux sur la majorité de l'île. Des averses devraient arroser l'Ouest dans l'après-midi. "Elles peuvent même déborder vers Le Port et la route du littoral. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sous les averses les plus virulentes" disent les métérologues .Ailleurs, le temps devrait rester clément. Côté températures, jusqu'à 33 degrés sont attendus sur le littoral. Nous publions les prévisions de Météo France ci-dessous.

En ce début de journée, des entrées maritimes concernent le littoral Est, de La Pointe de la Table à Sainte-Marie et s'accompagnent de petites averses passagères. Ailleurs le temps est clément et bien ensoleillé.

Au fil de la matinée, l'évolution diurne favorise les formations nuageuses sur les hauts avec des averses qui se produisent avant la fin de matinée.

L'après-midi, celles-ci sont plus fréquentes dans l'Ouest et notamment sur les hauts de Saint-Leu, les hauts de Saint-Paul et les hauts de La Possession. Elles peuvent même déborder vers Le Port et la route du littoral. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sous les averses les plus virulentes.

Le littoral Est, de Sainte-Rose à Saint-Denis, ainsi que la région de Saint-Pierre conservent des conditions plus clémentes avec le soleil qui persiste.

Le vent prend une composante Sud-Est et se renforce avec des pointes de 40 à 50 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et dans une moindre mesure de Sainte-Rose à Saint-Denis. Dans l'intérieur, régime de brises prédominant.

Les températures maximales grimpent jusqu'à 33°C sur le littoral, 25 à 27°C environ dans dans les cirques et 18 à 20 °C sur les sommets.

La mer est peu agitée à agitée au vent.