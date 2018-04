Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Météo France place l'est, le sud et le sud-ouest de La Réunion en vigilance fortes pluies à compter de 10 heures ce mercredi 4 avril 2018. "Nous sommes au début d'une période de temps perturbé en particulier sur une large moitié est de l'île. Les conditions les plus mauvaises sont attendues pour la journée du jeudi 05 avril 2018. Une amélioration est prévue pour la journée de vendredi" indiquent les météorologues

