Il fera relativement beau ce mercredi matin 4 avril 2018, mais les choses vont vite se gâter avec l'arrivée des nuages et des averses, prévoit Météo France dont nous publions le bulletin ci-dessous

Alizé d'Est-Sud-Est modéré dans une masse d'air toujours instable et humide.

Pas de changement par rapport à mardi. L'ambiance reste humide. Le ciel menace dans l'est dès le début de journée avec des averses possibles et parfois orageuses. Ailleurs, le temps est plus serein mais les nuages de pente ne tardent pas à gonfler le long des remparts. Beau temps dans les 3 Cirques. L'après-midi, tout comme mardi, de bonnes averses par endroit orageuses, se manifestent en montagne mais peuvent déborder jusque sur la côte.

Le vent d'Est garde une bonne allure avec des rafales proches de 50 km/h sur St-Denis, entre 50 et 60 sur St-Pierre/St-Jo. Mer agitée mais belle à peu agitée dans l'Ouest.

L'observation de la coulée reste problématique avec peu de moments favorables même si des trouées sont probables. Le risque d'averses reste d'actualité.