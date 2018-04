Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Les 4 et 5 novembre 2017, une déferlante rose envahissait la forêt de L'Etang-Salé à l'occasion de la 10e édition d'Odyssea Réunion, la plus grande manifestation sportive et solidaire de l'île avec la participation de 20 000 Réunionnaises et Réunionnais. Leur immense générosité avait permis de récolter 162 000 euros de dons pour la Réunion, deuxième course du réseau Odyssea en participants et argent reversé. Ce mercredi 4 avril 2018, Odyssea remettra ces dons 2017 aux associations et acteurs de la lutte contre le cancer du sein à La Réunion.

