Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le mercredi 4 avril au matin, après plus de 38 heures de garde à vue, le conducteur de 32 ans, interpellé lundi 02 avril à 17h30 à Bras-Panon par les motocyclistes de Saint-Benoît a été jugé en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Saint-Denis.L'intéressé, multirécidiviste des faits de conduite sous l'emprise de l'alcool et sans permis de conduire, avait à nouveau été interpellé au volant d'un véhicule automobile toujours sous le coup de l'annulation de son permis de conduire, sans assurance et avec un taux d'alcoolémie de 0,88 mg/l air. De surcroît, une interdiction de conduire tout véhicule à moteur lui avait été notifiée au cours d'un précédent jugement.Le tribunal a retenu tous les chefs d'accusation évoqués et a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement et 1000 euros d'amende avec délivrance de mandat de dépôt. L'intéressé passera donc sa première nuit en prison dès ce soir.

