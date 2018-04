Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Le championnat de France junior( 15-17 ans) de natation synchronisée a commencé ce mardi 3 avril 2018. Les nageuses du club des Aquanautes étaient les seules représentantes de La Réunion et des outre-mer pour cette compétition nationale. Le duo nagé Aline Melot et Noélie Aquevillo a remporté une médaille d'argent en duo technique pour la finale directe. Cette compétition en nationale 2 ce termine ce mercredi avec les finales équipes et le duo libre. Les championnats élites commenceront jeudi et se termineront cedimanche.

