BONJOUR, voici les titres développés ce mercredi matin 4 avril 2018



- [PHOTOS/VIDEO] Spectacle au Piton de la Fournaise. Le volcan en éruption pour la première fois de l'année

- Homéopathie : vraie arnaque ou vraie médecine ? 124 médecins et professionnels de santé mettent en garde

- Mayotte - Certains barrages maintenus malgré l'appel des syndicats

- Istambul Photo Awards - Une photo illustrant la douleur des Rohingyas primée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les nuages s'installent dans la matinée

[PHOTOS/VIDEO] Spectacle au Piton de la Fournaise. Le volcan en éruption pour la première fois de l'année

Après quelques jours de grondement et une activité soutenue ce mardi matin 3 avril 2018, le Piton de la Fournaise est entrée en éruption à 11 heures ce mardi. Le phénomène se situe dans l'enclos sur le flanc nord du rempart au niveau du Nez Coupé de Sainte-Rose. Les mauvaises conditions météo n'ont pas permis de localiser l'éruption avec précision. Imaz Press Réunion a toutefois effectué un survol du phénomène en fin d'après-midi ce mardi. L'occasion de réaliser ces images

Homéopathie : vraie arnaque ou vraie médecine ? 124 médecins et professionnels de santé mettent en garde

Récemment 124 médecins et professionnels de santé ont signé une tribune dans le Figaro mettant sur la sellette une pratique relevant de la médecine alternative : l'homéopathie. Ces professionnels de santé s'inquiètent d'une pratique de la médecine qu'ils jugent "ésotérique, inutile voire dangereuse". Ces derniers refusent que l'homéopathie occupe une place officielle aux côtés de la médecine conventionnelle et font part de leur "étonnement" quand au remboursement de ces médicaments par la sécurité sociale. Pourtant, l'homéopathie occupe une place bien réelle dans la pratique de la médecine et l'engouement de la population pour ces thérapies n'est pas une illusion. Pour le Docteur Jacques Branlat, homéopathe exerçant à Saint-Denis, il s'agit d'un "manque total de déontologie" de la part de ses confrères.

Mayotte - Certains barrages maintenus malgré l'appel des syndicats

Des barricades étaient toujours en place mardi à Mayotte malgré l'appel la veille d'une majorité des syndicats à la levée immédiate des barrages qui paralysent l'île depuis plus de quatre semaines, a confirmé à l'AFP un leader du mouvement de lutte contre l'insécurité, Maoulida Momed.

Istambul Photo Awards - Une photo illustrant la douleur des Rohingyas primée

Elle a été élue photo de l'année 2018 par le jury international des Istambul Photo Awards. On peut y voir un jeune garçon décédé aux yeux couverts par des feuilles : Adbul Aziz avait fuit la Birmanie avec sa famille deux mois plus tard. Le cliché représente la douleur d'un peuple en fuite, les Rohingyas.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les nuages s'installent dans la matinée

Il fera relativement beau ce mercredi matin 4 avril 2018, mais les choses vont se gâter avec l'arrivée des nuages et des averses, prévoit Météo France