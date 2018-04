Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Dans un courrier adressé à la préfecture et au maire de Saint-Paul, le collectif de Défense du domaine maritime (DPM) regrette la non application à ce jour de la décision du tribunal administratif de suspendre les autorisations d'occupation temporaires (AOT) du domaine public délivrées à six établissements de plage à l'Ermitage. La juridiction administrative a rendu son arrêt le 16 mars dernier.Le Collectif parle de "une prise de risque inconsidérée". A noter qu'une action de protestation contre la non application de la cette décision aura lieu ce dimanche 8 avril à partir de 9 heures sur la plage de l'Ermitage

