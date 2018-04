Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Band cochon, le site qui répertorie les cochonneries à ciel ouvert dans toute l'île dénonce cette fois-ci des gîtes larvaires bien connu : les carcasses de voitures. Band cochon dénonce " Facile de détourner l'attention avec les océans de plastiques et les pollueurs lointains. L'île de La Réunion ne cesse de mendier des fonds pour la dengue et avant pour le chikungunya. Pourtant, s'il existait une gestion correcte on n'aurait pas tous ces problèmes !". La photo parle d'elle-même. (photo bandcochon.re)

