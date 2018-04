À l'occasion de la semaine de l'industrie qui se déroule du 3 au 8 avril 2018, la Cité de métiers de Saint-Pierre organise des rencontres pour faire découvrir les métiers de l'industrie et ses débouchés aux jeunes. Un conférence "zoom formations" est organisée le jeudi 5 avril 2018 à 9h30, à la salle perspective au campus pro, rue du Père Lafosse à Saint-Pierre.

L’objectif majeur de cette Semaine de l’Industrie 2018 à La Réunion est d’informer les jeunes sur les besoins en

recrutement et la diversité des métiers de l’industrie. Ils pourront découvrir les métiers de Technicien(ne) réseaux

électriques, Technicien(ne) en maintenance des systèmes industriels, Assistant(e) technique d’ingénieurs, Manager

des unités de production, Responsable Qualité, Sécurité/Sûreté, Environnement, et bien d’autres ..



Initiée par le Ministère de l’Economie, la Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, contri-

bue depuis 2011 à changer le regard des jeunes sur l’Industrie et ses métiers.

Cette 8ème édition qui se déroulera du 3 au 8 avril 2018 à La Réunion, s’inscrit dans une thématique innovante :

"L’Industrie Connectée", qui fait la part belle à l’industrie du futur, à ses métiers et à ses débouchés.