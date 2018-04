"Zot i koné, kom moin, la nuit la police i bouge pa sof si na in krim. Si na poin lo san i bouge pa". Cette déclaration prononcée par le maire de Saint-Denis ce mercredi 4 avril 2018 lors d'un Facebok live a déclenché la colère des policiers. Gilbert Annette s'exprimait devant la population réunie à la médiathèque Alain Peters au Moufia. En fin d'après-midi ce jeudi, le maire de Saint-Denis a publié un communiqué pour "préciser la teneur de (ses) propos qui ont manifestement contrarié certaines instances". Il ajoute que "eu égard aux effectifs de la Police Nationale, ces derniers (ne sont) pas en mesure d'intervenir systématiquement"

"Jeter le discrédit sur la police nationale (...) n'est pas digne d'un élu de la République" s'insurge Unité SGP Police FO dans un communiqué publié ce jeudi. Alliance Police Nationale déclare pour sa part regretter "que monsieur le maire qui veut protéger son équipe, monte la population contre la Police, en disant que la police ne bouge pas le soir" (voir vidéo ci-dessous à la 41ème minute).

Unité SGP Police FO rappelle ensuite que "la baisse de la délinquance depuis le début de l'année est due à l'abnégation et à l'investissement sans faille des Policiers de jour comme de nuit et preuve en a été faite récemment lors de la manifestation "Jeunesse en lèr", pour laquelle le service d'ordre prévu par l'organisateur (mairie ?) était dérisoire".

Le syndicat ajoute à ce propos "sans l'intervention des effectifs de nuit de la police nationale (...) ce soir là, le pire aurait pu se produire". Quant à Alliance Police Nationale, il rappelle que 12 policiers ont été éblessés à cause l'amateurisme d'une équipe d'animateurs et derrière monsieur le maire dénigre les forces de l'ordre".

Les deux syndicats exigent des excuses de la part de Gilbert Annette.

Dans un communiqué publié en fin d'après-mdi, le maire de Saint-Denis que "certains extraits (du Facebook live -ndlr) sortis de leur contexte ont été relayés sur des réseaux sociaux, je tiens à préciser la teneur de mes propos qui ont manifestement contrarié certaines instances".

Il précise : "faisant suite à une question d’un Dionysien par rapport au sentiment d’insécurité, j’ai rappelé que selon la graduation des atteintes à l’ordre public la nuit et eu égard aux effectifs de la Police Nationale, ces derniers n’étaient pas en mesure d’intervenir systématiquement. Face à ce constat, nous travaillons sur un projet de partenariat avec une association pour créer des équipes de médiateurs de nuit pour réduire les désordres publics".

Gilbert Annette ajoute "en ce qui concerne la délinquance, je rappelle que Saint-Denis a le taux le plus bas des 20 plus grandes villes françaises. Pour 2017, ce taux a baissé de 8% dans notre ville. C’est le résultat d’un travail collectif avec la Police nationale, la Police municipale, la Justice, les services de la mairie, les associations de prévention, etc. Nous continuons à mener un travail avec toutes les forces vives car nos objectifs c’est de baisser le taux de délinquance à Saint-Denis".

