Christian Annette (PS) conseiller municipal d'opposition à la mairie de Saint-Marie a dévoilé dans une conférence de presse le contenu d'une lettre signée par sept élus de la majorité municipale dans laquelle est dénoncée le "fonctionnement scandaleux du centre communal d'actions sociales (CCAS) de Sainte-Marie". Christian Annette rappelle ce qu'il a "dénoncé il y a plusieurs mois déjà une gestion désastreuse du CCAS"

Le conseiller municipal de Sainte-Marie Christian Annette, explique "j’ai reçu, à mon domicile un courrier anonyme. Ce courrier est signé par 7 élus de la majorité qui siègent au conseil d’administration du centre communal d'actions sociales". Dans ce courrier, ces élus s’adressent directement au directeur du CCAS de Sainte-Marie et l’interpellent par ces mots "la gestion financière du CCAS est scabreuse et chaotique, le voile a enfin été levé !".

Ces élus évoquent les conclusions d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration et de la trésorerie du centre communal d'actions sociales qui ont révélé le déficit de la structure. Celui-ci s’élève à "près d’un million d’euros". Le courrier ajoute "nous, élus du conseil d'administration, étions loin de nous douter d'une telle situation". Et de préciser que "plus aucun fournisseur ne veut travailler avec le centre communal d'actions sociales qui cumule près 750 000 euros d’impayés".

- Ces problèmes de gestion"ne datent pas d’hier " -

Dans ce courrier, les élus signataires s'interrogent sur l'utilité des achats "de deux motos pour enfants, de deux boeufs, de plantes médicinales" et s'interrogent sur l'utilité de ces achats.

Ils dénoncent des "avantages en nature payés par le contribuable" et citent "la grosse cylindrée 308 GTturbo" utilisée, selon eux par le directeur. "Nous vous rappelons que les véhicules mis à votre disposition est un véhicule de service [...], nous proposons que les voitures de luxe telle que la vôtre soient revendues et remplacées par d'autres moins onéreuses" écrivent-ils dans le courrier cité par Christian Annette

"J"avais déjà dénoncé la mauvaise gestion du CCAS il a plusieurs mois" souligne Christian Annette. Il note que la Chambre régionale des comptes a déjà demandé "que des poursuites soient engagés à l'encontre de l'exécutif" en raison du déficit.

Le courrier des sept élus intervient dans un contexte où "le personnel du centre communal d'actions sociales est en souffrance" explique Christian Annette. Il fait allusion au manque d'effectif et au "climat tendu dans les crèches". Pour lui, ce "fonctionnement scandaleux" du CCAS cause "le plus de tort" à ceux qui sont dans le besoin. "Je connais une femme qui a perdu son mari récemment, elle se retrouve avec seulement 90 euros de retraite et une fille handicapée, elle est partie voir le CCAS pour avoir de l'aide et ont lui a dit :on peut rien faire pour vous'", dénonce Christian Annette, il critique "ce sont les plus pauvres qui subissent cette mauvaise gestion de la direction du centre communal d'actions sociales".

Interrogée sur cette affaire par Imaz Press Réunion, la mairie de Sainte-Marie indique "nous n'avons pas eu connaissance de ce courrier, nous attendons de pouvoir en prendre connaissance. Le maire de Sainte-Marie réagira avec un argumentaire circonstancié jeudi prochain au conseil municipal".

