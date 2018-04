Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Loïc Desiree secrétaire général de la CGTR FAP, et porte parole de l'intersyndicale Infoco, Sud PTT, et Unsa Poste Réunion annonce que l'intersyndicale a deposé un préavis de grève pour les vendredi 6 et samedi 7 avril 2018. Les syndicats dénoncent le manque d'effectifs à la Poste et une augmentation des actes d'incivilités à l'égard des agents. Ils réclament à la direction la présence d'agents de sécurité au sein des bureaux de poste.

Loïc Desiree secrétaire général de la CGTR FAP, et porte parole de l'intersyndicale Infoco, Sud PTT, et Unsa Poste Réunion annonce que l'intersyndicale a deposé un préavis de grève pour les vendredi 6 et samedi 7 avril 2018. Les syndicats dénoncent le manque d'effectifs à la Poste et une augmentation des actes d'incivilités à l'égard des agents. Ils réclament à la direction la présence d'agents de sécurité au sein des bureaux de poste.