Il ne va pas faire très beau, en particulier sur l'est, avertit Météo France. "De manière générale, nous restons dans un alizé humide avec de beaux nuages bien joufflus" disent encore les météorologues dont nous publions les prévisions ci-dessous

L'alizé de secteur Est est modéré dans une masse d'air toujours instable et humide. Une vigilance Fortes pluies est en cours sur les zones Sud-Est et Est.Un temps humide et instable se maintient sur le département dès le début de journée. Des averses au caractère orageux gagnent l'Est en cours de matinée puis se généralisent dans les Hauts à la mi-journée. Dans l'après-midi, ces averses touchent le Sud-Ouest et Ouest par débordements et un coup de tonnerre n'est pas exclu. Ces dernières peuvent donner localement de bons cumuls de pluie.

De ce fait, les activités en montagne et dans les ravines incitent à la prudence.

Côté températures, elles s'échelonnent entre 28 et 32°c sur le littoral, 19°c au Pas de Bellecombe et 23 à 26°c dans les Cirques. Le vent d'Est est modéré avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h sur Saint-Denis et sur Saint-Joseph. Les brises prédominent de la Grande Chaloupe à la Pointe au Sel.

La mer est agitée à localement forte sur le Sud mais peu agitée à agitée dans l'Ouest et le Nord.